Nuoto, Giochi asiatici: la tredicenne Yu Zidi stupisce ancora, terzo oro 400 misti femminili

23 Set 2026 - 15:51
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La tredicenne cinese Yu Zidi stupisce ancora ed è destinata a diventare la nuova stella del nuoto mondiale. Ai Giochi Asiatici la giovane atleta ha vinto la sua terza medaglia d'oro trionfando nei 400 metri misti femminili con il tempo di 4'28"56 mancando di meno di cinque secondi il record del mondo detenuto dalla canadese Summer McIntosh. In precedenza, durante i Giochi, Yu aveva vinto i 200 metri farfalla e i 200 metri misti, registrando tempi che la avvicinano ai record mondiali della McIntosh in quelle specialità. La Cina ha conquistato 21 medaglie d'oro su 27 gare disputate nei primi quattro giorni di nuoto e mancano ancora due giorni alla fine delle competizioni. Sembra ormai certo che Yu affronterà la McIntosh ai campionati mondiali di nuoto del prossimo anno a Budapest, in Ungheria, e l'anno successivo alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. Oltre a Yu, la Cina ha oggi conquistato medaglie d'oro anche con Yu Yiting nei 100 metri farfalla femminili (56"41) e con Peng Xuwei nei 100 metri dorso femminili (59"30). Zhang Zhanshou ha vinto i 200 metri stile libero maschili in 1'43"49, mentre Tang Qianting ha ottenuto un altro oro nei 100 metri rana femminili in 1'04"98. La Cina ha vinto anche la staffetta mista. L'unico vincitore di una medaglia d'oro non cinese nella giornata di mercoledì è stato il giapponese Shoon Mitsunaga, che si è imposto nei 100 metri farfalla maschili con il tempo di 50"56.

yu zidi
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