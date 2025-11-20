Ucraina all'Onu: "Mantenere la sospensione degli atleti russi"

"L'aggressione russa priva lo sport della sua capacità di fungere da forza di pace e pertanto l'Ucraina chiede agli stati membri delle Nazioni Unite di mantenere la sospensione degli atleti russi dalle competizioni internazionali". Lo ha affermato Dmytro Tymoshenko, primo segretario della Missione permanente dell'Ucraina, durante il dibattito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla risoluzione "Costruire un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport e l'ideale olimpico". Lo riporta Ukrinform. "Lo sport, ha detto Tymoshenko nel suo intervento, ha la capacità di unire le persone e rafforzare la resilienza sociale, ma questo ruolo è stato gravemente minato dalla guerra di aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina". Tymoshenko ha sottolineato che l'aggressione di Mosca ha interrotto gli allenamenti degli atleti ucraini, ha portato alla cancellazione o al rinvio di numerosi eventi, ha limitato l'accesso alle strutture di allenamento e ha causato la distruzione parziale o totale delle infrastrutture sportive. La Russia, ha dichiarato l'inviato ucraino, "ha ucciso almeno 644 membri della comunità sportiva ucraina, ne ha feriti altri 20, mentre 20 sono ancora prigionieri e 13 risultano dispersi". Almeno 799 impianti sportivi sono stati danneggiati dagli attacchi, 180 dei quali completamente distrutti. Tymoshenko ha poi affermato che la Bielorussia "ha attivamente assistito la Russia nel commettere questi crimini".