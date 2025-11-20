Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ucraina all'Onu: "Mantenere la sospensione degli atleti russi"

20 Nov 2025 - 11:47

"L'aggressione russa priva lo sport della sua capacità di fungere da forza di pace e pertanto l'Ucraina chiede agli stati membri delle Nazioni Unite di mantenere la sospensione degli atleti russi dalle competizioni internazionali". Lo ha affermato Dmytro Tymoshenko, primo segretario della Missione permanente dell'Ucraina, durante il dibattito dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla risoluzione "Costruire un mondo pacifico e migliore attraverso lo sport e l'ideale olimpico". Lo riporta Ukrinform. "Lo sport, ha detto Tymoshenko nel suo intervento, ha la capacità di unire le persone e rafforzare la resilienza sociale, ma questo ruolo è stato gravemente minato dalla guerra di aggressione in corso della Russia contro l'Ucraina". Tymoshenko ha sottolineato che l'aggressione di Mosca ha interrotto gli allenamenti degli atleti ucraini, ha portato alla cancellazione o al rinvio di numerosi eventi, ha limitato l'accesso alle strutture di allenamento e ha causato la distruzione parziale o totale delle infrastrutture sportive. La Russia, ha dichiarato l'inviato ucraino, "ha ucciso almeno 644 membri della comunità sportiva ucraina, ne ha feriti altri 20, mentre 20 sono ancora prigionieri e 13 risultano dispersi". Almeno 799 impianti sportivi sono stati danneggiati dagli attacchi, 180 dei quali completamente distrutti. Tymoshenko ha poi affermato che la Bielorussia "ha attivamente assistito la Russia nel commettere questi crimini". 

Ultimi video

02:32
MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

01:46
Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

01:32
Davis oggi Italia-Austria

Davis oggi Italia-Austria

01:47
Una 3-tre preolimpica

Una 3-tre preolimpica

01:47
Sinner, 2025 strepitoso

Sinner, 2025 strepitoso

01:31
L'Italia in Coppa Davis

L'Italia in Coppa Davis

02:32
MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

I più visti di Altri Sport

DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:22
F1, Leclerc: "Elkann? Uso sue parole come motivazione"
12:32
Basket, Dinamo perde col Vechta ma va al 2° turno Europe cup
11:47
Ucraina all'Onu: "Mantenere la sospensione degli atleti russi"
11:25
Milano-Cortina, Abodi: "Sorpresi da comitato paralimpico su Russia"
09:50
Buonfiglio: "Nuovo piano operativo sarà condiviso con Governo e Sport e Salute"