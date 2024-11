GOLF: WARING VINCE AD ABU DHABI, LAPORTA VOLA A DUBAI

Cinque anni dopo l'ultima volta, l'Italgolf tornerà a vantare tre giocatori al DP World Tour Championship, ultimo atto dei play-off del massimo circuito continentale maschile in programma dal 14 al 17 novembre prossimi a Dubai. Con Matteo Manassero e Guido Migliozzi, tra i 50 concorrenti che vi prenderanno parte ci sarà anche Francesco Laporta. Il pugliese, con il 13/o posto - con uno score di 270 (64 69 69 68, -18) - ottenuto nell'Abu Dhabi HSBC Championship vinto con 264 (64 61 73 66, -24) dall'inglese Paul Waring, si è portato dalla 60/a alla 52/a piazza nella classifica relativa all'ordine di merito. Complici le assenze, a Dubai, dello spagnolo Jon Rahm e dello svedese Ludvig Aberg, il 34enne di Castellana Grotte (Bari), grazie a un bel finale di stagione (quattro Top 20 consecutive), si è guadagnato la possibilità di partecipare al DP World Tour Championship (in palio 10.000.000 di dollari) che incoronerà il miglior giocatore del circuito. Sul percorso dello Yas Links (par 72) di Abu Dhabi, Paul Waring, 39enne di Birkenhead, ha festeggiato a sorpresa il secondo exploit in carriera sul DP World Tour (che gli ha fruttato 1.530.000 dollari), dopo un digiuno che durava dal 19 agosto 2018 (quando fece suo in Svezia il Nordea Masters), superando il suo connazionale Tyrrell Hatton (campione nel 2021), 2/o con 266 (-22) davanti a un altro inglese, Matt Wallace, 3/o con 267 (-21) al fianco del nordirlandese Rory McIlroy (numero 3 al mondo e al comando della Race to Dubai) e del danese Thorbjorn Olesen. Non hanno brillato Guido Migliozzi, 52/o con 279 (68 71 69 71, -9), e Matteo Manassero, 59/o con 281 (-7). Entrambi i veneti sono scalati rispettivamente dalla 14/a alla 19/a e dalla 6/a alla 10/a posizione nell'ordine di merito. Tutti e due hanno però mantenuto intatte le chance di giocare, nel 2025, sul PGA Tour. Al termine del DP World Tour Championship, infatti, i migliori 10 giocatori (non altrimenti esenti) della Race to Dubai staccheranno il pass per l'America. Ad oggi, entrambi sarebbero dentro. E se Manassero sembra davvero vicino al traguardo, Migliozzi dovrà sfoderare a Dubai una prestazione degna di nota per coronare il sogno PGA Tour.