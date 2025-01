Golf: vittoria record per Matsuyama alle Hawaii

Il primo torneo del 2025 va a Hideki Matsuyama. Il giapponese, medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi, ha conquistato alle Hawaii, con un totale di 257 (65 65 62 65, -35) colpi, il The Sentry. Nell'evento del PGA Tour, riservato ai vincitori del 2024 e ai migliori 50 della FedEx Cup, ha superato l'americano Collin Morikawa, 2/o con 260 (-32) davanti al sudcoreano Sungjae Im, 3/o con 263 (-29). A Kapalua, nella contea di Maui, il nipponico ha festeggiato l'undicesima impresa (cifra comprensiva di un Major, il The Masters 2021) sul massimo circuito statunitense maschile. L'exploit gli ha fruttato 3.600.000 dollari a fronte di un montepremi complessivo di 20.000.000 e permesso di salire al primo posto nella FedEx Cup e, al quinto, nel ranking mondiale. Un successo da primato. Alla 265esima gara sul tour, e all'età di 32 anni, 10 mesi e 11 giorni, Matsuyama ha stabilito, al Plantation Course (par 73), non solo il punteggio più basso della competizione ma anche il miglior score di sempre per un appuntamento del PGA Tour sulla distanza di 72 buche. Un errore alla buca 7 (par 4), nel quarto round, ha interrotto una striscia di 47 buche consecutive senza bogey. "Sono davvero felice, non ho mollato nemmeno per un secondo e ora mi godo questo exploit. L'ultimo putt mi ha permesso anche di stabilire un record a cui tengo moltissimo", la soddisfazione di Matsuyama. Per il giapponese è la terza affermazione, negli ultimi 11 mesi, sul circuito.