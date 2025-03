Golf, The Players: Min Woo Lee e Bhatia i nuovi leader

Min Woo Lee e Akshay Bhatia sono i nuovi leader, a sorpresa, del The Players Championship. A Ponte Vedra Beach, in Florida, l'australiano e l'americano, risaliti entrambi dalla 4/a posizione, al termine del secondo round del torneo più ricco del PGA Tour (il montepremi è di 25.000.000 di dollari) guidano la classifica con uno score di 133 (-11). Al TPC Sawgrass (Stadium Course, par 72) li tallona un altro statunitense, John Michael Spaun Jr. Terzo con 134 (-10), ha chiuso in testa il round d'apertura della rassegna. Tra i big, condividono la 4/a piazza con 135 (-9) il nordirlandese Rory McIlroy, numero 2 mondiale e vincitore della competizione nel 2019, e gli americani Collin Morikawa e Alex Smalley. Mentre Scottie Scheffler, leader del world ranking e campione del The Players nel 2024 e nel 2022, è risalito dalla 20/a alla 16/a posizione con 139 (-5). Medaglia d'oro ai Giochi di Parigi, Scheffler punta a eguagliare il record di tre successi nell'evento di Jack Nicklaus, a segno nel 1974, 1976 e 1978.