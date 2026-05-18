Tennis, al via qualificazioni Roland Garros: Andrea Pellegrino al secondo turno

18 Mag 2026 - 12:38
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Sono 13 - 8 uomini e 5 donne - i rappresentanti del tennis tricolore al via nelle qualificazioni del Roland Garros, secondo Slam del 2026 che cominciano lunedì sulla terra rossa parigina (domenica 24 il via alle sfide dei main draw). Nel tabellone maschile sono in 8 al via: Stefano Travaglia, 29esima testa di serie, Marco Cecchinato, Francesco Mastrelli, quinta testa di serie, Lorenzo Giustino, Federico Cinà, Stefano Napolitano, Gianluca Cadenasso e Andrea Pellegrino che è già approdato al secondo turno di qualificazione grazie al successo contro l'americano Nicolas Moreno De Alboran per 6-2, 7-5. Nel tabellone femminile sono in cinque ai nastri di partenza: Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Martina Trevisan, Lisa Pigato, 29esima testa di serie, e Nuria Brancaccio.

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