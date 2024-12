Golf: Pnc Championship, rientro show per Tiger Woods

A Orlando, in Florida, rientro show per Tiger Woods. Il californiano, in tandem con il figlio Charlie, ha chiuso il primo round del PNC Championship in testa alla classifica con uno score di 59 (-13). Al loro fianco anche le due coppie che hanno conquistato le ultime edizioni dell'evento: Bernhard e Jason Langer (2023), Vijay e Qass Singh (2022). Tiger e Charlie Woods, runner up in questo appuntamento nel 2021, settimi nel 2020, ottavi nel 2022 e quinti nel 2023, al The Ritz-Carlton Golf Club hanno eguagliato il loro secondo punteggio più basso al PNC Championship. Il 15enne Charlie, che frequenta il secondo anno della Benjamin School di Palm Beach Gardens, si è reso protagonista con diverse prodezze, tra cui una uscita dal bunker, con pallina a pochi centimetri dalla buca, che ha strappato gli applausi di tutti i presenti. E ora, nell'ultimo e decisivo round, i Woods proveranno a prendersi l'intera posta in palio.