Golf, Pga Tour: Matteo Manassero al Valspar Championship

Matteo Manassero riprende, dopo una settimana di pausa, il suo cammino sul PGA Tour partecipando al Valspar Championship (20-23 marzo) sul percorso dell'Innisbrook Resort (Copperhead Course), a Palm Harbor in Florida. Nel field 18 tra i primi 50 giocatori del World Ranking, ma l'attenzione della vigilia è concentrata su Xander Schauffele (n. 3), anche se recentemente è stato condizionato da un infortunio a una costola, Tommy Fleetwood (n. 9) e Justin Thomas (n. 10) d'obbligo tra i favoriti, mentre sembra avere poche possibilità di concedere il bis il campione in carica Peter Malnati, 37enne di New Castle (Indiana), due titoli, il primo nel Sanderson Farm Classic (2015), due sul Web.com Tour (ora Korn Ferry Tour) e uno sul eGolf Professional Tour. Infatti nelle prime otto gare del 2025 ha superato il taglio in sole tre occasioni con miglior piazzamento un 49° posto e, inoltre, ha finito la scorsa stagione, dove è tornato al successo dopo nove anni, uscendo a metà gara nelle ultime cinque partecipazioni. Sono nel novero dei possibili protagonisti anche l'austriaco Sepp Straka (n. 11), l'irlandese Shane Lowry (n. 15), il norvegese Viktor Hovland (n. 19) e Billy Horschel (n. 20). Tra i past winner cerca il tris, per ora mai riuscito nelle 24 edizioni del torneo, Sam Burns, uno dei quattro autori di una doppietta e il secondo a realizzarla consecutivamente (2021, 2022) dopo l'inglese Paul Casey (2018, 2019), ora membro della LIV Golf. Hanno possibilità di ripetersi Taylor Moore (2023) e Jordan Spieth (2015) e proveranno a migliorare la loro prestazione i runner up delle tre precedenti edizioni, Davis Riley, Adam Schenk e Cameron Young. Da seguire anche Kevin Kisner e Lanto Griffin, i canadesi Corey Conners e Mackenzie Hughes, il colombiano Nico Echavarria, i danesi Nicolai e Rasmus Hojgaard e Rasmus Neergaard-Petersen, secondo nel Puerto Rico Open, e australiano Karl Vilips, che a Rio Grande ha vinto.