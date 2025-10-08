Golf: Open di Spagna con Migliozzi, Laporta e Pavan

Dopo la sconfitta dello scorso anno nello spareggio con Angel Hidalgo, Rahm — astro della LIV Golf e tra gli sportivi più pagati al mondo — punta al poker di successi per eguagliare Gabriel Gonzalez e avvicinare il record storico di Angel de la Torre, vincitore di cinque edizioni. L'Open de España, che resiste dal 1925, ritrova così un duello di fascino tra Rahm e Lowry, galvanizzato dall'impresa europea a Bethpage. Oltre ai due fuoriclasse, la starting list è ricca di nomi illustri: dal cileno Joaquin Niemann all'americano Patrick Reed, dagli spagnoli David Puig (terzo nel 2024) e Sergio Garcia (campione nel 2002), fino agli inglesi Danny Willett — vincitore del Masters 2016 —, Jordan Smith e John Parry. Spazio anche ai danesi Thorbjorn Olesen e Rasmus Neergaard-Petersen, al nordirlandese Tom McKibbin, al norvegese Kristoffer Reitan e al cinese Haotong Li.