Ciclismo, domani ad Acqui l'arrivo del 109/o Gran Piemonte

08 Ott 2025 - 19:33
Il ciclismo internazionale fa tappa domani ad Acqui Terme (Alessandria). La città ospita l'arrivo della 109/a edizione del "Gran Piemonte", una delle corse più antiche e prestigiose del calendario mondiale. Lunga 179 chilometri partendo da Dogliani (Cuneo), attraverserà i paesaggi delle Langhe e del Monferrato. Dieci salite, tra cui il Bric della Forma, Rocchetta Palafea e la doppia ascesa a Castelletto d'Erro, con tratti fino al 15%. Venti le squadre al via, tra cui 13 Uci WorldTeams e 7 ProTeams, con atleti di spicco come Filippo Ganna, Damiano Caruso, Matej Mohorič, Alberto Bettiol, Kwiatkowski, Trentin, Lorenzo Mark Finn. 

01:35
01:04
DICH DANESI

Danesi: "Il presidente ci ha detto bentornati e ci ha augurato di rincontrarlo presto"

01:15
DICH ANZANI

Anzani: "Ero emozionato davanti al presidente"

01:24
DICH VELASCO

Velasco: "Non montiamoci la testa, voliamo bassi"

02:42
DICH DE GIORGI

De Giorgi: "La sfida è rimanere nell'eccellenza"

02:43
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

01:41
DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

03:31
DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

01:58
DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

01:27
DICH ANTROPOVA QUIRINALE DICH

Antropova: "Orgogliose di essere di nuovo qui"

01:49
Iulm Festival dello sport

Iulm Festival dello sport

01:15
I malumori dei tennisti

I malumori dei tennisti

02:13
DICH GUIGNARD-FABBRI ALLO IULM 7/10 DICH

Guignard e Fabbri: "L'ultima cosa che ci manca è la medaglia olimpica"

03:09
DICH GHEDINA ALLO IULM 7/10 DICH

Ghedina: "E' una grandissima opportunità per l'Italia"

00:55
DICH CACCIATORI ALLO IULM 7/10 DICH

Maurizia Cacciatori: "L'Olimpiade è un evento tutto da vivere"

01:35
DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

DICH DANESI QUIRINALE DICH

Danesi al Quirinale: "Velasco fondamentale. Per ora siamo le più forti"

DICH DE GIORGI DISCORSO DICH

De Giorgi a Mattarella: "Lei è il nostro motivatore"

Altri Sport ora per ora
19:33
Ciclismo, domani ad Acqui l'arrivo del 109/o Gran Piemonte
18:20
Sassari, al via i lavori per l'ampliamento del PalaSerradimigni
17:50
Golf: Open di Spagna con Migliozzi, Laporta e Pavan
16:49
Equitazione, Onorato: "Longines Global Champions Tour grande evento per Roma"
16:14
Wta Wuhan, Paolini vince in rimonta al debutto, Yuan sconfitta in tre set