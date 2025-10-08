Ciclismo, domani ad Acqui l'arrivo del 109/o Gran Piemonte

Il ciclismo internazionale fa tappa domani ad Acqui Terme (Alessandria). La città ospita l'arrivo della 109/a edizione del "Gran Piemonte", una delle corse più antiche e prestigiose del calendario mondiale. Lunga 179 chilometri partendo da Dogliani (Cuneo), attraverserà i paesaggi delle Langhe e del Monferrato. Dieci salite, tra cui il Bric della Forma, Rocchetta Palafea e la doppia ascesa a Castelletto d'Erro, con tratti fino al 15%. Venti le squadre al via, tra cui 13 Uci WorldTeams e 7 ProTeams, con atleti di spicco come Filippo Ganna, Damiano Caruso, Matej Mohorič, Alberto Bettiol, Kwiatkowski, Trentin, Lorenzo Mark Finn.