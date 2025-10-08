Logo SportMediaset
Wta Wuhan, Paolini vince in rimonta al debutto, Yuan sconfitta in tre set

08 Ott 2025 - 16:14
© Getty Images

© Getty Images

Jasmine Paolini prosegue nella sua caccia al pass per le Finals di Riyadh (tre i posti ancora disponibili). L'azzurra, al debutto nel 'Dongfeng-Voyah Wuhan Open', ultimo Wta 1000 della stagione (dotato di un montepremi di 3.654.963 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento di Wuhan, in Cina, ha superato in rimonta la cinese Yue Yuan, n.109 Wta, in tabellone con una wild card (che all'esordio ha superato Lucia Bronzetti, n.74 Wta. La 29enne toscana reduce dai quarti a Pechino (stoppata da Anisimova, poi vincitrice del titolo), entrata in gara direttamente al secondo turno si è imposta con il punteggio di 3-6 6-4 6-3 in due ore e 12'. Agli ottavi troverà la danese Clara Tauson, n.12 Wta e decima testa di serie.

"SODDISFATTA, È STATO IMPORTANTE ALZARE IL LIVELLO"
"È stata una partita veramente dura, per un set e mezzo lei ha giocato molto bene, tirava vincenti da ovunque. Per me è stato importante alzare il livello oggi". Lo ha detto Jasmine Paolini, che ha sconfitto la cinese Yue Yuan in rimonta a Wuhan e ha raggiunto per l'ottava volta gli ottavi di finale in un WTA 1000 nel 2025. "E stato importante fare il break nel nono game nel secondo set. Da quel momento ho iniziato a entrare meglio in partita. Da lì ho alzato l'intensità del mio gioco", ha sottolineato Jas, che si è guadagnata il soprannome, ormai apprezzatissimo dai tifosi locali, di Bao Zong. Con questo successo, Paolini è diventata la giocatrice con più partite vinte nel 2025 in Cina, comprese le Finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen, concluse con il secondo trionfo consecutivo dell'Italia.

