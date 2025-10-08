Wta Wuhan, Paolini vince in rimonta al debutto, Yuan sconfitta in tre set

"SODDISFATTA, È STATO IMPORTANTE ALZARE IL LIVELLO"

"È stata una partita veramente dura, per un set e mezzo lei ha giocato molto bene, tirava vincenti da ovunque. Per me è stato importante alzare il livello oggi". Lo ha detto Jasmine Paolini, che ha sconfitto la cinese Yue Yuan in rimonta a Wuhan e ha raggiunto per l'ottava volta gli ottavi di finale in un WTA 1000 nel 2025. "E stato importante fare il break nel nono game nel secondo set. Da quel momento ho iniziato a entrare meglio in partita. Da lì ho alzato l'intensità del mio gioco", ha sottolineato Jas, che si è guadagnata il soprannome, ormai apprezzatissimo dai tifosi locali, di Bao Zong. Con questo successo, Paolini è diventata la giocatrice con più partite vinte nel 2025 in Cina, comprese le Finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen, concluse con il secondo trionfo consecutivo dell'Italia.