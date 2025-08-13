Canoa, Fick: ufficializzati convocati azzurri per Mondiali Milano

La Federazione Italiana Canoa Kayak (Fick) ha ufficializzato gli atleti convocati e gli equipaggi che prenderanno parte agli Icf Canoe Sprint & Paracanoe World Championships, in programma dal 20 al 24 agosto 2025 all'Idroscalo di Milano. In cinque giornate di gara - cerimonia inaugurale martedì 19 agosto alle ore 18.30 - si assegneranno ben 24 titoli iridati della canoa sprint e 12 allori nella Paracanoa. Saranno 69 le nazioni in gara per oltre 1200 persone tra atleti e staff tecnici. Attesi tutti i big della disciplina, dalle medaglie olimpiche di Parigi e Tokyo ai campioni europei e mondiali in carica, l'Italia schiererà le sue punte di diamante: Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, vicecampioni olimpici di Parigi 2024, freschi anche del titolo europeo nel C2 500 metri a Racice, in Repubblica Ceca. L'argento di Tokyo Manfredi Rizza salirà a bordo del K4, l'ammiraglia azzurra, mentre torna in azione nel K2 500 metri la coppia formata da Samuele Burgo e Tommaso Freschi, quest'anno due medaglie di bronzo all'Europeo e in coppa del mondo a Poznan. Nella paracanoa spicca Veronica Biglia, nuova campionessa continentale nel VL2 200 femminile, mentre Viktoryia Pistis Shablova arriva da un argento Europeo nel VL1 200 e campionessa iridata in carica. Nel maschile brillano i due argenti, sempre a Racice, di Christian Volpi nel KL2 200 e Andrea Bedin nel VL1 200.