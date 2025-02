Golf: Mexico Open, Molinari è 9/o dopo il primo round

Buon avvio di Francesco Molinari nel Mexico Open. A Nuevo Vallarta, il torinese ha chiuso il primo round del torneo del PGA Tour in 9/a posizione. Con una prova in 66 (-5), avvalorata da un eagle e cinque birdie, sporcata da un doppio bogey, è distante due soli colpi dalla vetta occupata, con 64 (-7), dall'inglese Harry Hall, dal tedesco Jeremy Paul e dal norvegese Kris Ventura. Chicco Molinari, che è reduce da due uscite al taglio e la cui gara, nel 2024 al Mexico Open, è terminata dopo 36 buche, cerca il riscatto sul percorso del Vidanta World (par 71). Dove Matteo Manassero è 103/o con 72 (+1). Dopo le prime nove buche con tre birdie e un bogey, il veneto nella seconda parte di gara ha pagato dazio con un doppio bogey, due bogey e un solo birdie. Per quel che riguarda le posizioni di alta classifica, gli americani Isaiah Salinda, Brian Campbell, Patrick Fishburn, il sudafricano Aldrich Potgieter e l'argentino Alejandro Tosti, condividono la 4/a piazza con 65 (-6). Al fianco di Molinari c'è, tra gli altri, lo statunitense Akshay Bhatia, tra i favoriti della vigilia e 30/o nel world ranking. E' invece 18/o con 67 (-4) il californiano Jake Knapp, campione uscente. Il Mexico Open mette in palio 7.000.000 di dollari, di cui 1.260.000 andrà al vincitore.