GOLF: MCILROY E HOJGAARD IN TESTA CON ROZNER A DUBAI

A Dubai, dopo il "moving day" del DP World Tour Championship, ultimo atto dei play-off del massimo circuito continentale, con uno score di 204 (-12), il nordirlandese Rory McIlroy (67 69 68) e il danese Rasmus Hojgaard (71 67 66) hanno agganciato in vetta alla classifica il francese Antoine Rozner (70 65 69). Sul percorso del Jumeriah Golf Estates (par 72) i tre leader hanno due colpi di vantaggio nei confronti del cileno Joaquin Niemann, tra i big della Superlega araba, 4/o con 206 (-10) al fianco pure dello svedese Jesper Svensson. Tra gli azzurri, Guido Migliozzi ha rimontato una posizione e ora è 20/o con 213 (72 70 71, -3). Il vicentino, nel quarto e decisivo round, sarà chiamato all'impresa per provare a conquistare una "carta" per giocare, nel 2025, sul PGA Tour. Al termine della competizione, infatti, i migliori dieci (non altrimenti esenti) dell'ordine di merito staccheranno il pass per il più importante circuito al mondo. E' quasi certo di riuscirci, Matteo Manassero, che a Dubai è 35/o con 216 (70 77 69, par) davanti a Francesco Laporta, 38/o con 217 (72 75 70, +1). Ma domani a far festa sarà anche e soprattutto McIlroy. Il numero 3 al mondo, per la sesta volta in carriera (proprio come Severiano Ballesteros), la terza consecutiva, sarà incoronato come miglior giocatore del massimo circuito continentale.