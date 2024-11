GOLF: LPGA TOUR 2024, NELLY KORDA GIOCATRICE DELL'ANNO

E' Nelly Korda la miglior giocatrice del LPGA Tour 2024. Ormai imprendibile nella classifica a punti, la numero 1 del green in rosa ha ricevuto il premio "Rolex Player of the year". "Significa davvero molto per me, è stata una stagione caratterizzata da alti e bassi, un grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato. Si è trattato di un grande lavoro di squadra e voglio condividere questo riconoscimento con tutti loro", le parole della 26enne di Bradenton (Florida), medaglia d'oro ai Giochi di Tokyo. Dopo Lilia Vu nel 2023 è ancora un'americana la miglior giocatrice del LPGA Tour. Betsy King nel 1993 e Beth Daniel nel 1994 erano state le ultime due proette statunitense a vincere di fila questo premio. E adesso la Korda, che ha saltato gli ultimi due tornei in Asia per un problema al collo, dopo aver già conquistato sei tornei quest'anno, proverà a far sua anche la "Race to CME Globe", la FedEx Cup in rosa.