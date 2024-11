GOLF: LAPORTA PARTE FORTE AD ABU DHABI, È QUARTO

Negli Emirati Arabi Uniti è cominciata al meglio la gara di Francesco Laporta. Il pugliese ha chiuso il primo round dell'Abu Dhabi HSBC Championship, evento di apertura dei play-off del DP World Tour, al 4/o posto. Sul percorso dello Yas Links (par 72), con un giro bogey free in 64 (-8), avvalorato da un eagle e sei birdie, l'azzurro è a due colpi di distanza dall'inglese Tommy Fleetwood, da solo in testa con 62 (-10) davanti al danese Thorbjorn Olesen e all'americano Johannes Veerman, entrambi 2/i con 63 (-9). Nell'evento delle Rolex Series, che vede in gara i migliori 70 giocatori (a scalare) della Race to Dubai, l'ordine di merito del circuito, con Laporta al 4/o posto ci sono anche tre britannici: Tyrrell Hatton, tra i past winner della competizione che ha fatto già sua nel 2021, tra i big della Superlega araba, Paul Waring e Laurie Canter. Mentre è 18/o con 67 (-5) il nordirlandese Rory McIlroy, numero 3 al mondo e leader della 'money list' del DP World Tour. In 28/a posizione con 68 (-4) c'è invece Guido Migliozzi. Il vicentino, che insegue una "carta" per il PGA Tour 2025, ha siglato sei birdie, con due bogey. Più distante Matteo Manassero, solo 48/o con 70 (-2), 6/o nella Race to Dubai e anche lui con in testa il sogno di giocare, il prossimo anno, negli Stati Uniti. Laporta, che è reduce da due sesti posti e un ventesimo nelle ultime tre gare disputate, punta invece a conquistarsi un posto per il DP World Tour Championship. L'ultimo atto stagionale, che incoronerà il miglior giocatore del circuito, è in programma dal 14 al 17 novembre prossimi a Dubai. Dove in campo si vedranno esclusivamente i top 50 del circuito. Quanto a Fleetwood, già vincitore della rassegna sia nel 2017 che nel 2018, attualmente numero 10 nel world ranking, ha firmato un round con un eagle e otto birdie, eguagliando il record del campo. Subito spettacolo ad Abu Dhabi dove il canadese Aaron Crockerill, 35/o con 69 (-3), si è reso protagonista con una 'hole in one' alla buca 13 (par 3). Da 157 yard (143 metri) ha fatto centro utilizzando un ferro 9.