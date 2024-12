Golf: Laporta e Pavan cercano l'impresa in Sudafrica

Il DP World Tour resta in Sudafrica e, da Sun City, si sposta a Malelane dove, dal 12 al 15 dicembre prossimi, andrà in scena l'Alfred Dunhill Championship. Quarto appuntamento del 2025, organizzato in collaborazione con il Sunshine Tour, metterà in palio un montepremi complessivo di 1.500.000 euro. Tra i protagonisti in gara anche due azzurri: Francesco Laporta, reduce dal 6/o posto nel Nedbank Golf Challenge, e Andrea Pavan. L'evento, arrivato alla 24esima edizione, si disputerà sul percorso del Leopard Creek Country Club. A difendere il titolo sarà Louis Oosthuizen, campione Major (ha fatto suo il The Open nel 2010), membro della Liv Golf, la Superlega araba, che in questa competizione si è classificato secondo nel 2005 e nel 2014. Ora, il 42enne di Mossel Bay spera di diventare il terzo giocatore dopo il suo connazionale Charl Schwartzel (2012 e 2013, ma a segno pure nel 2004 e 2015) e lo spagnolo Pablo Martin (2009-2010), a riuscire nel "back-to-back". Dal 2011 (solo nel 2021 la gara è stata annullata a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19), i sudafricani hanno conquistato il torneo nove volte, con le uniche eccezioni firmate dall'americano David Lipsky (2018) e dall'iberico Pablo Larrazabal (2019). Proprio Schwartzel (runner up nel 2023, ma anche nel 2005, 2006, 2009 e 2010), recordman con quattro affermazioni, sogna il pokerissimo. Tra i past winner anche Christiaan Bezuidenhout (2020), Brandon Stone (2016) e Ockie Strydom (2022). Questi e molti altri - da Thriston Lawrence a Dylan Frittelli, da Dean Burmester ad Aldrich Potgieter - i concorrenti che cercheranno gloria in casa. Ma i riflettori saranno puntati, inoltre, sul francese Julien Guerrier, sugli spagnoli Nacho Elvira, Pablo Larrazabal e Jorge Campillo, sugli inglesi Dan Bradbury, Alex Fitzpatrick (fratello di Matt) e Laurie Canter, sul nordirlandese Tom McKibbin, sul canadese Aaron Cockerill, sull'austriaco Bernd Wiesberger e sugli scozzesi Connor Syme e Calum Hill. Nel field, inoltre, anche lo statunitense Ryggs Johnston, vincitore dell'Australian Open, seconda tappa del DP World Tour.