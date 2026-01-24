Golf, l'Italia ha vinto l'Octagonal International Match

L'Italia ha vinto l'ottava edizione dell'Octagonal International Match prevalendo in un emozionante incontro finale sulla Spagna. Sul percorso del Costa Ballena Ocean Golf Club, a Rota nei pressi di Cadice in Spagna, la gara si è conclusa in parità (3-3), ma gli azzurri hanno ottenuto il trofeo per aver conquistato un maggior numero di buche (11-10). Un successo quanto meritato anche alla luce della fase eliminatoria a gironi, dove il team italiano è stato l'unico a concludere a punteggio pieno dopo aver sconfitto Germania (5,5-3,5), Olanda (4-1) e Svizzera (3,5-2,5). Gli iberici si sono imposti nel secondo con quattro punti come Inghilterra e Irlanda, superate nella graduatoria avulsa. Nella finale gli spagnoli hanno acquisito i tre punti con Juan Miro (1 up su Michele Ferrero), Gonzalo Baños (3&2 su Eugenio Bernardi) e con Marcel Fonseca (6&5 su Sebastiano Moro), mentre gli azzurri hanno siglato i primi due con Francesco Lapo Bisazza (5&3 su Yago Horno) e con Filippo Ponzano (5&3 su Samuel Love). A quel punto sono rimasti in campo a decidere le sorti della gara Giovanni Binaghi e Nicolas Vidal con il milanese avanti di 1 up, che è poi riuscito a mantenere sino al termine per una vittoria che conferma ancora una volta la vitalità del golf giovanile italiano e il lavoro svolto dalla FIG e dai tecnici federali che mettono gli atleti in condizione di esprimersi al meglio. Al terzo posto l'Olanda (3,5-2,5 sull'Inghilterra), al quinto l'Irlanda (3,5-2.5 sulla Germania) e al settino il Portogallo (3,5-2,5 sulla Svizzera).