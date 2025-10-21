Golf, DP World Tour:  Laporta, Pavan e Migliozzi in Corea del Sud

Il Genesis Championship del DP World Tour è un torneo da dentro o fuori. Ultimo appuntamento della regular season del massimo circuito europeo maschile, si disputerà dal 23 al 26 ottobre al Woo Jeong Hills Country Club di Cheonan, in Corea del Sud. Al termine dell'evento, solo i migliori 70 della "Race to Dubai", l'ordine di merito, potranno poi partecipare all'Abu Dhabi HSBC Championship (6-9 novembre negli Emirati Arabi Uniti), prima gara dei Play-Off. Dopodiché quelli nella top 50 voleranno a Dubai (13-16 novembre) per il DP World Tour Championship, atto conclusivo del DP World Tour 2025.
In Corea del Sud l'Italia schiererà in campo Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Andrea Pavan. Il primo, 35enne di Castellana Grotte (Bari), è 59° davanti a Migliozzi, 28enne di Vicenza, 79°. Più indietro Pavan, 36enne di Roma, che nel DP World India Championship ha guadagnato però 10 posizioni e ora è 82°.
Nel 2024 a imporsi, in uno spareggio tutto sudcoreano, fu An Byeong-hun, ora alla ricerca del bis, abile a superare Tom Kim. Punteranno in alto anche altri due beniamini del pubblico di casa, Sungjae Im e Si Woo Kim. Con loro big del calibro del giapponese Hideki Matsuyama (medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi e Masters Champion nel 2021) e dell'australiano Adam Scott (campione ad Augusta nel 2013). Chance, inoltre, per un altro nipponico, Keita Nakajima, oltre che per l'inglese Laurie Canter. La sfida sarà ulteriormente importante perché solo quelli tra i migliori 115 della "Race to Dubai", al termine del Genesis Championship, conserveranno la "carta" per il DP World Tour 2026. L'evento garantirà un montepremi di 4.000.000 di dollari, di cui 680.000 andranno al vincitore.