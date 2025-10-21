Golf, DP World Tour:  Laporta, Pavan e Migliozzi in Corea del Sud

Nel 2024 a imporsi, in uno spareggio tutto sudcoreano, fu An Byeong-hun, ora alla ricerca del bis, abile a superare Tom Kim. Punteranno in alto anche altri due beniamini del pubblico di casa, Sungjae Im e Si Woo Kim. Con loro big del calibro del giapponese Hideki Matsuyama (medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi e Masters Champion nel 2021) e dell'australiano Adam Scott (campione ad Augusta nel 2013). Chance, inoltre, per un altro nipponico, Keita Nakajima, oltre che per l'inglese Laurie Canter. La sfida sarà ulteriormente importante perché solo quelli tra i migliori 115 della "Race to Dubai", al termine del Genesis Championship, conserveranno la "carta" per il DP World Tour 2026. L'evento garantirà un montepremi di 4.000.000 di dollari, di cui 680.000 andranno al vincitore.