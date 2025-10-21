Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Golf, DP World Tour:  Laporta, Pavan e Migliozzi in Corea del Sud

21 Ott 2025 - 14:37

Il Genesis Championship del DP World Tour è un torneo da dentro o fuori. Ultimo appuntamento della regular season del massimo circuito europeo maschile, si disputerà dal 23 al 26 ottobre al Woo Jeong Hills Country Club di Cheonan, in Corea del Sud. Al termine dell'evento, solo i migliori 70 della "Race to Dubai", l'ordine di merito, potranno poi partecipare all'Abu Dhabi HSBC Championship (6-9 novembre negli Emirati Arabi Uniti), prima gara dei Play-Off. Dopodiché quelli nella top 50 voleranno a Dubai (13-16 novembre) per il DP World Tour Championship, atto conclusivo del DP World Tour 2025.

In Corea del Sud l'Italia schiererà in campo Francesco Laporta, Guido Migliozzi e Andrea Pavan. Il primo, 35enne di Castellana Grotte (Bari), è 59° davanti a Migliozzi, 28enne di Vicenza, 79°. Più indietro Pavan, 36enne di Roma, che nel DP World India Championship ha guadagnato però 10 posizioni e ora è 82°.

Nel 2024 a imporsi, in uno spareggio tutto sudcoreano, fu An Byeong-hun, ora alla ricerca del bis, abile a superare Tom Kim. Punteranno in alto anche altri due beniamini del pubblico di casa, Sungjae Im e Si Woo Kim. Con loro big del calibro del giapponese Hideki Matsuyama (medaglia di bronzo ai Giochi di Parigi e Masters Champion nel 2021) e dell'australiano Adam Scott (campione ad Augusta nel 2013). Chance, inoltre, per un altro nipponico, Keita Nakajima, oltre che per l'inglese Laurie Canter. La sfida sarà ulteriormente importante perché solo quelli tra i migliori 115 della "Race to Dubai", al termine del Genesis Championship, conserveranno la "carta" per il DP World Tour 2026. L'evento garantirà un montepremi di 4.000.000 di dollari, di cui 680.000 andranno al vincitore.

Ultimi video

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Sinner vola in Arabia

Sinner vola in Arabia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:47
Golf, PGA Tour: Francesco Molinari e Manassero negli Usa
14:37
Golf, DP World Tour:  Laporta, Pavan e Migliozzi in Corea del Sud
13:12
Torino, Stadio Primo Nebiolo riqualificato: intervento da 2 milioni di euro
12:45
L'Italia del taekwondo in Cina, caccia alle medaglie Mondiali
11:40
A Cadice al via la Final Eight della Fip Euro Padel Cup 2025