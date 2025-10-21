Rally, Delecour e Trentin alla Fiorio Cup

“L’adesione di Giovanni Trentin è una gran bella notizia, è un giovane che sta maturando velocemente va anche sulla terra ed è una gran dote per un pilota latino. Mi spiace non poter vedere all’opera Korhoren che è ritenuto l’astro nascente delle corse su strada in Finlandia. Al suo posto però una “grande firma” del rallismo mondiale quale è Francois Delecour - sottolinea Alex Fiorio - . Al suo fianco abbiamo un parterre di piloti giovani che vantano già un curriculum ricco di vittorie e di titoli mondiali e per i piloti italiani sarà molto difficile avere la meglio su piloti come Loubet e Solans. Tamara Molinaro ha fatto vedere quanto vale nelle passate edizioni quando superando piloti anche del calibro di Biasion ma dovrà dare il massimo per avere ragione della Rumeau, in Francia è già stata eletta erede della Mouton. Gli appassionati delle gare su terra si preparino ad assistere a un grande spettacolo, i solo curiosi non rimarranno delusi. Lo spettacolo sta per cominciare”.