Golf: da Rahm a Koepka, al via il Liv Hong Kong

E' tutto pronto a Fanling per il LIV Golf Hong Kong. Terzo appuntamento della Superlega araba 2025, si giocherà da domani a domenica 9 marzo sul percorso dell'Hong Kong Golf Club. L'evento, che si disputerà sulla distanza di 54 buche (18 al giorno), metterà in palio un montepremi complessivo di 25.000.000 di dollari, di cui 4.000.000 andranno al vincitore della gara individuale. Come ormai da tradizione, lo show sarà doppio con la competizione a squadre. Da Jon Rahm, tra gli sportivi più pagati al mondo e capitano del team "Legion XIII", a Brooks Koepka, da Bryson DeChambeau a Dustin Johnson passando per Tyrrell Hatton, Sergio Garcia e Phil Mickelson. In campo scenderanno tutti i big della lega separatista del green, compresi Adrian Meronk e Joaquin Niemann, rispettivamente vincitori del primo (Liv Golf Riad) e del secondo (Liv Golf Adelaide) appuntamento stagionale. In totale saranno 14 i Major Champions in gara, con il LIV Golf Hong Kong che rappresenta la risposta della Superlega araba all'Arnold Palmer Invitational del PGA Tour. Con i due circuiti ancora alla ricerca di un accordo per formare un unico, grande tour globale.