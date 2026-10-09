Goggia salta Soelden: "Il virus ha colpito il sistema nervoso, devo tornare a stare bene"

Sofia Goggia salterà la gara di apertura della stagione, il 24 ottobre a Soelden. Lo ha spiegato a margine del media day della Fisi a Milano, parlando del recupero dal virus che l'ha costretta a fermarsi al camp di Ushuaia: "Sto meglio, il trend è positivo. Ho avuto tanti tremori, dolori invalidanti, ero rallentata nel camminare e nella parola, scoordinata sugli sci. Sono ancora stanca, mi è mancata una parte di preparazione importante e devo puntare tutto ul training in America. L'obiettivo primario adesso è tornare a star bene io come persona, a livello nervoso soprattutto, e recuperare la lucidità solita per poter sciare".