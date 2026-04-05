Fiandre, Pogacar e Evenepoel rischiano una multa per... un semaforo rosso

I due gruppi sono riusciti a riunirsi poco più avanti, dopo l'intervento della direzione gara per rallentare coloro che avevano attraversato. In ambito sportivo, ignorare i semafori è punibile con sanzioni che possono arrivare fino alla squalifica. In conferenza stampa, Tadej Pogacar ha giustificato l'azione dei ciclisti dicendo che erano rimasti sorpresi: "All'improvviso, tre ragazzi sono saltati in mezzo alla strada e ci hanno detto di fermarci. Ma come ci si può fermare in un secondo? Avrebbero dovuto farlo prima, non a dieci metri dalla barriera - ha detto lo sloveno -. Ho persino pensato che quelli che sono saltati in strada fossero dei manifestanti e che stesse succedendo qualcosa di folle. La regola è un po' strana", ha concluso Pogacar.