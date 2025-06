Giro del Delfinato, Pogacar fa il vuoto a Combloux: tappa e maglia

Tadej Pogacar dopo la delusione della cronometro rialza la testa a suo modo e stacca tutti nella prima tappa con salite dell'edizione 2025 del Giro del Delfinato. Lo sloveno ha attaccato a -7,3 km dall'arrivo e i più grandi rivali Vingegaard e Evenepoel non sono riusciti a reggere il suo ritmo. Sul traguardo di Combloux, il campione del Mondo in carica ha ottenuto la vittoria numero 97 in carriera mettendo tra se e il secondo, proprio il danese Vingegaard, di 1'01'' e il tedesco Lipowitz, anche lui in lotta per la classifica generale, di 1'22'', lo statunitense Jorgenson di 1'30'' e il belga Evenepoel di 1'50''. Il fenomeno del Team UAE prima delle ultime due tappe dense di salite è in vantaggio di 43'' su Vingegaard, 54'' su Lipowitz e 1'22'' su Evenepoel.