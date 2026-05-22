Giro d'Italia, a Verbania arrivo della 13ª tappa aspettando le grandi montagne

Lasciata la Liguria, il Giro d'Italia attraversa il Piemonte con la 13ª tappa da Alessandria a Verbania di 189 km. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Afonso Eulalio della Bahrain Victorious. Per il corridore lusitano la frazione odierna non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo per tenere la maglia, in attesa del primo tappone alpino di sabato in Valle d'Aosta. La frazione odierna vede un percorso sostanzialmente piatto per i primi 160 km per poi movimentarsi improvvisamente negli ultimi 30 che ne contengono l'intero dislivello. Si attraversa da Sud a Nord la pianura Padana da Alessandria fino a raggiungere il Lago Maggiore. Dopo aver percorso la costa ovest del lago c'è una sequenza di brevi salite che porta all'arrivo. Per prima Bieno dalle pendenze abbordabili seguita da Ungiasca, con alcuni chilometri sopra il 10%. Segue la discesa su Verbania fino all'arrivo. Ed è proprio su queste brevi salite che la corsa potrebbe animarsi con i cacciatori di tappa a caccia di un successo, tra i possibili favoriti attenzione ancora all'ecuadoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), che punta a un clamoroso poker di vittorie. Per quanto riguarda i big della classifica, la giornata di oggi sarà un trasferimento in vista della battaglia che li attende sulle cinque salite da Aosta a Pila. È qui che il favorito Jonas Vingegaard, della Visma, proverà a sfilare la maglia rosa ad Eulalio.