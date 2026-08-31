Giochi Mediterraneo: sollevamento pesi, Massidda oro nello slancio

31 Ago 2026 - 16:56
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Sergio Massidda conquista la medaglia d'oro nello slancio ai Giochi del Mediterraneo nella categoria fino a 65 kg. Una prova da incorniciare per l'Azzurro che inanella tre prove valide su tre: entrato in pedana con 155 kg, si migliora poi con 160 scalzando il turco Hardal. Alla terza e ultima alzata, poi, vince il testa a testa con l'egiziano Zaky, già oro di strappo; mentre l'avversario, infatti, si ferma a 161 kg, Massidda riesce a sollevare 162 kg all'ultimo tentativo, mettendo anche la firma sul nuovo record dei Giochi. Precedentemente nello strappo, l'atleta del CS Esercito aveva conquistato la medaglia di bronzo con 130 kg. Massidda ha commentato: "Gareggiare in Italia è stato straordinario e mi ha dato una spinta pazzesca. Nella prova di slancio volevo portarmi a casa a tutti i costi la medaglia d'oro e ho fatto di tutto per conquistarla. Lo strappo non è andato come avrei voluto. Mi aspettavo di più ma sarà uno stimolo per fare al meglio la preparazione per i Mondali".

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