Campionato mondiale di Pesca sportiva d'altura ad Ancona, 20 equipaggi da 12 nazioni

Venti equipaggi provenienti da 12 nazioni, con 96 atleti impegnati, si sfideranno ad Ancona nel Campionato mondiale di pesca sportiva d'altura: il 34/o "Campionato mondiale di Big Game World Championship in drifting" che, dopo l'edizione 2021 a Pesaro, torna nelle Marche. L'evento, previsto dal 7 al 13 settembre prossimi, prevede la giornata di prova per il 9 settembre e le competizioni ufficiali il 10, 11 e 12 settembre, con il 13 come giornata per eventuali recuperi e per le premiazioni. Nel campo di gara, 120 miglia nautiche, è situato tra il porto di Ancona verso sud fino all'altezza di Numana, agiranno equipaggi provenienti da Croazia, Egitto, Germania, Gran Bretagna, Italia, Messico, Montenegro, Portogallo, Principato di Monaco, Slovenia, Spagna e Stati Uniti. L'evento, organizzato dal Club Amici del Mare Asd, realtà di Marina Dorica, sotto l'egida della Federazione internazionale Fips - M e Fipsas, trasformerà Ancona nella capitale mondiale di pesca sportiva. La competizione, sostenute dal Comune, dalla Regione, dal Coni Marche e dalla Fipsas, da sponsor tra cui Suzuki Marine e Deep Europe, che renderà il mondiale un evento 'Phigital' con una sofisticata infrastruttura digitale per raccogliere. La presentazione si è svolta oggi nella sala giunta del Comune di Ancona. I termini della gara sono stati illustrati da Diego Bedetti, presidente Fipsas Ancona e responsabile tecnico sportivo Amici del mare: alle barche, ancorate nel campo gara, verranno consegnate casse di sarde uguali per tutti; gli equipaggi tritureranno le esche per creare una scia di pasturazione; poi si capirà chi è stato più bravo a posizionare gli ami, a seguire la scia, a capire le correnti per catturare quanti più pesci possibile (tonno rosso, tonno alletterato e lampughe). I pesci non verranno issati a bordo ma misurati sotto barca e poi rilasciati in mare dopo aver tagliato il terminale vicino all'amo costituito da un piercing biodegradabile che dunque si scioglierà. Le catture verranno filmate e le immagini verranno valutate per validare le catture e attribuire i punteggi. Nel precedente Campionato mondiale a Pesaro l'Italia aveva vinto oro e bronzo. Presentando la manifestazione, il vice sindaco Giovanni Zinni ha parlato di un "evento identitario" che proietta Ancona verso il 2028, anno in cui sarà Capitale Italiana della Cultura: "anche lo sport - ha sottolineato -, quando c'è identità, può dare un grande contributo culturale". Intanto le varie marinerie marchigiane hanno fornito le imbarcazioni necessarie (non era possibile portarle in Italia dall'estero). Il 7 settembre, ha ricordato Michele Covotta, presidente del Club Amici del Mare, arriveranno gli equipaggi e ci sarà l'accreditamento; martedì 8 settembre riunione degli skipper e cerimonia d'apertura con sfilata delle nazioni in Corso Garibaldi verso piazza Repubblica; il 13 settembre serata di gala e premiazioni a Marina Dorica. Si tratta di un evento, ha detto l'assessore regionale allo Sport Tiziano Consoli, "importante per mostrare le bellezze di Ancona" e "una competizione importantissima a livello internazionale"; elementi che la Regione considera nell'ottica di declinare lo sport anche in chiave turistica e che ha inserito nella misura 4.4 della programmazione per le politiche sportive. Nelle Marche, ha ricordato l'assessore regionale Giacomo Bugaro, che ha tra le sue deleghe la Pesca sportiva e la Blue Economy, è il secondo campionato mondiale tenuto nel giro di 15 giorni dopo quello di Compaq Sporting a Rio Salso di Tavullia; mentre nel 2027 ci saranno "regate importanti che seguiranno l'America's Cup": "Ancona - ha detto Bugaro - sta avendo una visibilità che in passato non aveva" e nell'ottica di una "valorizzazione dell'Adriatico in cui Ancona vuole svolgere una funzione di leadership. Le Federazioni, ha osservato Fabio Luna, presidente del Coni Marche, "scelgono sempre più il territorio per promuovere eventi di caratura internazionale. Non è solo perché sono al centro dell'Italia ma anche per il nostro gioco di squadra". Luna ha ricordato, tra le altre cose, gli "oltre 100 eventi di caratura nazionale e internazionale presentati insieme alla Regione alla Bit di Milano. La manifestazione, ha annunciato Stefano Sarti, (vice responsabile nazionale del Settore Pesca di Superficie e Coordinatore Discipline del Mare Fipsas), sarà seguita da Italian Fishing Tv: Fipsas, ha ricordato, è riconosciuta dal ministero dell'Ambiente come Associazione di Protezione ambientale.