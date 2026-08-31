Caro biglietti agli US Open, la mamma di Coco Gauff dice basta alle richieste

31 Ago 2026 - 15:48
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Nell'edizione degli US Open 2026 segnata dalle polemiche per il caro-biglietti, arriva una consolazione per il grande pubblico: trovare un posto agli stadi è un problema persino se in campo gioca tua figlia. "Cari familiari e amici, mi scuso in anticipo per questa dichiarazione brusca, ma necessaria", ha scritto la mamma di Coco Gauff su Instagram: "Le richieste di biglietti degli ospiti di Coco sono già state assegnate. Purtroppo non potrò procurarvene. Organizzatevi per comprarli", ha scritto Candi Gauff chiedendo a parenti vicini e lontani di smetterla con le pressioni: "Coco ormai è adulta e ha i suoi amici a cui vuole darli". Il mesaggio ha toccato un nervo scoperto: "Dillo più forte, per quelli in fondo alla sala", ha commentato Jessica Pegula. "La cosa migliore che abbia mai visto", ha detto Frances Tiafoe. Ben Shelton, informato in conferenza stampa, ha annuito soddisfatto: "Brava, signora Gauff". Dietro la battuta c'è un piccolo tormentone. Mentre i tifosi protestano per i prezzi alle stelle degli US Open, i giocatori devono vedersela con un'altra forma di assalto al botteghino: parenti lontani, vecchi amici e conoscenti dimenticati che improvvisamente ricompaiono. "Non senti qualcuno da anni», ha raccontato Coco: "Non ti dicono buon compleanno, non si congratulano per niente. Poi arriva il messaggio: Sono a New York, posso avere otto biglietti". Sono spesso proprio i parenti con cui si hanno meno rapporti a chiedere di più. Taylor Fritz calcola di ricevere personalmente messaggi da 15-20 persone, ciascuna alla ricerca di due, quattro, magari sei biglietti. La sua strategia è semplice: "Rispondo a quelli che hanno un motivo per chiedermeli. Quelli che dovrebbero sapere che non è il caso, li ignoro". Da sette anni Candi Gauff e il marito Corey fanno da filtro per Coco, diventata una star a 15 anni e molto prudente nel distribuire il proprio numero di telefono. L'anno scorso avevano cercato di accontentare tutti, accumulando stress e Quest'anno mamma Gauff ha raggiunto quello che Coco ha definito "un punto di rottura". 

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