Basket: scelte le 12 azzurre per i Mondiali, domani la partenza per Berlino

31 Ago 2026 - 16:01
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Alla vigilia della partenza per Berlino, sede dei mondiali di basket, il ct dell'Italia femminile, Andrea Capobianco, ha ufficializzato l'elenco delle 12 azzurre scelte per partecipare al torneo. Lasciano il gruppo Carlotta Zanardi, Ilaria Panzera e Francesca Leonardi e, per motivi fisici, Laura Spreafico e Martina Kacerik, sostituite queste ultime da Matilde Villa e Vittoria Blasigh, alla prima competizione internazionale con la maglia della senior. "Ringrazio Carlotta, Ilaria e Francesca e con loro anche Caterina Gilli e tutte le altre azzurre che hanno condiviso il nostro percorso con noi dal primo giorno di raduno, il 4 agosto - ha detto Capobianco -. Hanno fatto parte del viaggio e continueranno a farlo idealmente insieme a noi anche a Berlino". Il gruppo azzurro è così composto: Matilde Villa, Francesca Pasa, Mariella Santucci, Costanza Verona (playmaker), Jasmine Keys, Cecilia Zandalasini, Sara Madera (ala), Martina Fassina, Vittoria Blasigh, Francesca Pan (guardia), Olbis Andrè, Lorela Cubaj (centro). Al Mondiale l'Italia farà il suo esordio venerdì prossimo, 4 settembre, contro la Repubblica Ceca, poi affronterà domenica gli Stati Uniti e lunedì la Cina. Al termine della prima fase le vincenti dei quattro gironi accederanno ai Quarti di finale mentre seconde e terze giocheranno lo spareggio.

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