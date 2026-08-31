Giochi Mediterraneo: canottaggio, Italia in finale con 9 barche

Dopo l'esito delle batterie disputate questa mattina nelle acque del mar Piccolo, l'Italia sarà presente domani e mercoledì nelle finali dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con nove imbarcazioni. Nel doppio maschile secondo posto per Josef Marvucic e Marco Prati, preceduti al traguardo di meno di due secondi dalla Serbia dei vicecampioni mondiali 2026 Pimenov e Mackovic. Bene anche il singolista leggero Luca Borgonovo che si piazza dietro il greco Gkaidatzis per appena 79 centesimi. Avanzano anche i singolisti, entrambi terzi nelle rispettive eliminatorie, Gaia Umbra Chiavini ed Edoardo Rocchi.