Giochi Mediterraneo: canottaggio, Italia in finale con 9 barche

31 Ago 2026 - 15:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Dopo l'esito delle batterie disputate questa mattina nelle acque del mar Piccolo, l'Italia sarà presente domani e mercoledì nelle finali dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con nove imbarcazioni. Nel doppio maschile secondo posto per Josef Marvucic e Marco Prati, preceduti al traguardo di meno di due secondi dalla Serbia dei vicecampioni mondiali 2026 Pimenov e Mackovic. Bene anche il singolista leggero Luca Borgonovo che si piazza dietro il greco Gkaidatzis per appena 79 centesimi. Avanzano anche i singolisti, entrambi terzi nelle rispettive eliminatorie, Gaia Umbra Chiavini ed Edoardo Rocchi. 

Ultimi video

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

01:57
Grand Prix di Brescia

Grand Prix di Brescia

03:26
US Open, Djocovic: vomito e problemi fisici, out contro Navone SECONDA VERSIONE SRV

La fine di un'era? Djokovic perde in lacrime dopo conati di vomito e problemi alla schiena: gli highlights

00:27
MCH FEDERER NELLA HALL OF FAME MCH

Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

00:46
MCH POGACAR CADUTA E RITIRO VUELTA 29/8 MCH

Pogacar shock: il leader della Vuelta cade e si ritira

01:05
MCH MLB TIFOSO IMPICCIONE MCH

Tifoso "impiccione": prende al"volo la pallina di un fuoricampo

02:49
Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

00:22
DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

01:15
Brignone in ripresa

Brignone in ripresa

00:58
DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

I più visti di Altri Sport

MCH POGACAR CADUTA E RITIRO VUELTA 29/8 MCH

Pogacar shock: il leader della Vuelta cade e si ritira

MCH FEDERER NELLA HALL OF FAME MCH

Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

US Open, Djocovic: vomito e problemi fisici, out contro Navone SECONDA VERSIONE SRV

La fine di un'era? Djokovic perde in lacrime dopo conati di vomito e problemi alla schiena: gli highlights

MCH MLB TIFOSO IMPICCIONE MCH

Tifoso "impiccione": prende al"volo la pallina di un fuoricampo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:56
Giochi Mediterraneo: sollevamento pesi, Massidda oro nello slancio
16:51
F1, l'Argentina mira a organizzare un GP: "E' il momento di accelerare"
16:01
Basket: scelte le 12 azzurre per i Mondiali, domani la partenza per Berlino
16:00
Campionato mondiale di Pesca sportiva d'altura ad Ancona, 20 equipaggi da 12 nazioni
15:48
Caro biglietti agli US Open, la mamma di Coco Gauff dice basta alle richieste