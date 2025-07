Ginnastica ritmica: Raffaeli regina di coppa, l'azzurra brilla a Milano

Brilla Sofia Raffaeli all'Unipol Forum di Milano, dove si è svolta la quarta e ultima tappa stagionale della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica. In uno degli ultimi test internazionali prima dei mondiali in programma in Brasile a Rio de Janeiro dal 20 al 24 agosto, la campionessa azzurra, bronzo olimpico e vincitrice del titolo iridato nel 2022, ha chiuso al primo posto il concorso generale individuale, bissando il trionfo nella tappa di Baku. La marchigiana classe 2004, già al comando sul giro completo venerdì al termine degli esercizi con il cerchio e la palla, ha completato l'opera con le clavette ed il nastro, chiudendo le sue qualificazioni con il punteggio complessivo di 118.250. Niente da fare sia per l'olimpionica tedesca Darja Varfolomeev (117.450) sia per l'ucraina Taisiia Onofriichuk (114.150), rispettivamente seconda e terza. Buon quinto posto per l'altra azzurra Tara Dragas (110.500). "Mi sono sentita molto bene in questi due giorni di qualifiche e meglio rispetto alle altre tappe. Non ho aggiunto nulla di nuovo ma sono riuscita a pulire gli esercizi ed entrare più convinta e sicura sugli elementi - le parole di Raffaeli - . Questo ha fatto sì che l'esecuzione fosse più alta. Sono contenta di aver portato a termine quattro routine senza errori. Allenarmi con Tara mi aiuta molto. Il fatto di avere una ginnasta di alto livello vicino mi dà la forza di andare avanti, vedere che lei cresce sempre di più mi sprona, così come lo è stato a stretto contatto con la squadra in questi giorni all'Accademia internazionale di Desio".