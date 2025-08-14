Ginnastica: niente Mondiali di Giacarta per Rebeca Andrade

La campionessa olimpica brasiliana di ginnastica artistica Rebeca Andrade, ha deciso di prolungare il periodo sabbatico iniziato dopo i Giochi di Parigi 2024 e non gareggerà nel 2025. Il suo impegno principale in calendario erano i Campionati del mondo di Giacarta a ottobre, ma l'atleta di 26 anni ha scelto di dare priorità al suo recupero fisico e mentale, concentrandosi interamente sulla prossima stagione, che darà inizio alla competizione per un posto all'Olimpiade di Los Angeles 2028. In un'intervista a Globo Esporte, l'allenatore Francisco Porath ha dichiarato che, nonostante abbia deciso di non partecipare ad alcuna competizione nel 2025, e quindi neppure ai Mondiali di Giacarta, la preparazione di Rebeca Andrade continuerà, puntando alla stagione 2026.