Ginnastica: morta Cicognani, prima portabandiera Italia a Giochi

Lo sport italiano piange la morte di Miranda Cicognani. Nata 88 anni fa a Forlì è stata una ginnasta di primo piano a livello mondiale e prima portabandiera donna dell'Italia alle Olimpiadi di Helsinki del 1952. Ha partecipato anche ai Giochi di Melbourne 1956 e Roma 1960: tre edizioni come hanno fatto in seguito soltanto Monica Bergamelli e Vanessa Ferrari. Alle Olimpiadi è tornata anche come giudice giudice internazionale in sei edizioni: da Montréal 1976 a Sydney 2000. Ha vinto per cinque volte l'oro ai Campionati assoluti italiani, tra il 1956 ed il 1962 (tuttora record nazionale), interrotto soltanto dalla sorella Rosella nel 1959 e nel 1961. Dal 1963 al 1965 ha ricoperto il ruolo di istruttrice della Nazionale.