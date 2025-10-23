Logo SportMediaset

Ginnastica, Mondiali: D'Amato "felice del 5° posto, non era scontato"

23 Ott 2025 - 23:39

"E' un emozione grandissima tornare tra le migliori ginnaste al mondo, al quinto posto. Sono felicissima di tutto quello che ho fatto per arrivare fino a qui, non era così scontato". Così Asia D'Amato ha commentato la sua prestazione nella finale dell'all around ai Mondiali di ginnastica in corso a Giacarta. "Il messaggio che voglio mandare a tutte le ginnaste che si trovano davanti a delle difficoltà, è quello di crederci sempre e di andare sempre avanti, perchè torneranno più forti", ha aggiunto l'azzurra. "Prima di tornare al 100%, com'ero prima degli infortuni, ci vorrà del tempo, e per riuscirci ho bisogno di gareggiare, soprattutto a certi livelli - aveva detto D'Amato in precedenza -. Quindi è bello tornare su un campo gara così importante. Mancavo da quattro anni, quindi, qualunque cosa l'avrei accolta positivamente, l'importante era ingranare di nuovo la marcia, uscire finalmente dai box".

