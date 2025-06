Ginnastica, Europei ritmica: Raffaeli sfiora podio nell'all-around

Ai piedi del podio ci sono due italiane. Sofia Raffaeli, argento a Budapest 2024, si ferma a 114.950 (30.150 - 28.100 - 28.900 - 27.800), a due decimi dalla medaglia. Non averla vinta però non pregiudica la qualità espressa sulla pedana estone, in una finale senza grandi errori da parte delle big in corsa per il titolo. In scia alle "Fantastiche Quattro" c'è Tara Dragas, Fiamme Oro come Sofia, splendida interprete del suo 112.550 (28.650 - 26.600 - 29.350 - 27.950) da applausi. La diciottenne di San Daniele del Friuli, cresciuta con la madre Spela all'Asu di Udine, è la quinta migliore individualista del Vecchio Continente, davanti a nomi importanti come la polacca Liliana Lewinska, la cipriota Vera Tugolukova, l'sraeliana Daniela Munits o le seconde ginnaste di Germania e Ucraina, Anastasia Simakova e Polina Karika.