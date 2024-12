"La medaglia olimpica deve essere un trampolino di lancio per tanti altri risultati". Così Alice D'Amato, oro nella trave a Parigi 2024, a margine della cerimonia dei Collari d'Oro. "Ho solo da guadagnare e nulla da perdere. Migliorare mi manda avanti, questo sport é la mia vita. Obiettivi 2025? Essere in forma per un eventuale europeo e campionato del mondo", ha aggiunto.