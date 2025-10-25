Ginnastica, Brugnami: "Un sogno, adesso sono a un passo dai grandi"

"Non ci posso credere. Se me l'avessero detto un mese fa l'avrei scambiato per un sogno come quelli che faccio di notte. Davanti ci sono tre ginnasti che un anno fa guardavo in televisione durante le Olimpiadi di Parigi. Adesso sono solo ad un passo da loro". Così il diciottenne Tommasi Brugnami, quarto nel volteggio ai Mondiali di ginnastica, in svolgimento a Giacarta, in Indonesia. "E' stato bello partire per primo, così mi sono goduto una finale mondiale, dal vivo, seduto al kiss and cry. Ringrazio tutte le persone che mi sono state vicino, dal mio allenatore alla mia famiglia, fino ai fisioterapisti e lo staff che mi segue ad Ancona", ha aggiunto. "Questo è un ragazzo d'oro, altroché - esordisce un sorridente Fabrizio Marcotullio, che Tommy l'ha cresciuto dall'età di sei anni, da quando i compagni lo chiamavano "Piumino", per la sua chioma bionda arruffata - Anche in questa trasferta mi ha regalato delle emozioni uniche. Oggi ha fatto il massimo ma lavoreremo per aggiungere mezzo avvitamento, sia sullo Yurchenko, sia sul Kasamatsu, un salto quest'ultimo, che sta maturando bene. I margini ci sono, bisogna solo tornare in palestra e spingere per il prossimo appuntamento", ha concluso.