Ginnastica artistica: Nazionale maschile in visita da Bonicelli

12 Ott 2025 - 15:14

La nazionale italiana di ginnastica artistica maschile, al gran completo, è andata a trovare Lorenzo Bonicelli all'Ospedale Niguarda di Milano prima della partenza per i Campionati del Mondo in programma, dalla prossima settimana a Giacarta, in Indonesia. Yumin Abbadini, Carlo Macchini, Thomas Grasso, Edoardo De Rosa, Tommaso Brugnami e Gabriele Targhetta con il DTN dell'ItalGAM Giuseppe Cocciaro e gli allenatori Alberto Busnari, Gianmatteo Centazzo, Fabrizio Marcotullio e Marco Fortuna, hanno risposto all'invito di Bonni, che aveva chiesto di incontrarli per augurare loro un grande in bocca al lupo. Anche il Presidente FGI Andrea Facci era andato a trovare, giovedì scorso, il ginnasta della Ghislanzoni GAL, per sincerarsi delle sue condizioni, assieme al professor Andrea Ferretti e al segretario della Commissione medica federale, Matteo Ferretti. All'incontro del 2 ottobre era presente, oltre alla famiglia e alla fidanzata Lisa Rigamonti, anche il direttore sanitario dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano, Giuseppe Sechi, che sta seguendo personalmente il processo di riabilitazione di Lorenzo. Quella di ieri, invece, è stata una reunion emozionante e intima di un gruppo molto unito del quale Lorenzo continua a far parte. Anzi lui è stato il primo ad incoraggiare i compagni, in vista dell'appuntamento iridato. La missione indonesiana prenderà il via domani mattina da Milano Malpensa e Bonicelli seguirà le imprese degli azzurri dalla tv, anche se, ne siamo certi, sarà come se fosse a bordo pedana.

