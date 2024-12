Gianni Morsiani nuovo presidente Federazione Lotta-Judo-Karate

Giovanni Morsiani è il nuovo presidente della Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Fijlkam). Nel corso della 46esima assemblea elettiva, che si è svolta a Roma, ha ottenuto il 54,84 per cento dei voti contro il 44,61 per cento dell`altro aspirante alla presidenza, Ezio Gamba, olimpionico di Mosca 1980 e fino a qualche mese fa coordinatore tecnico delle nazionali della Russia oltre che istruttore di Vladimir Putin. Morsiani è stato vicepresidente vicario della federazione nel precedente quadriennio olimpico, sotto la presidenza di Domenico Falcone, che era in carica dal 2014.