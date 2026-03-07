Giacomel si allena in bici due settimane dopo l'operazione al cuore: "Potrò gareggiare"

Tommaso Giacomel posta sui suoi social una foto in cui è sorridente, in bicicletta: "La buona notizia è che mi sarà permesso di gareggiare in futuro", scrive il biatleta azzurro, operato con un'ablazione atriale lo scorso 24 febbraio dopo i problemi cardiaci avuti nell'ultima prova olimpica ad Anterselva, quando era in testa dopo il primo poligono. "Terzo giorno di attività fisica, perché allenarsi è qualcos'altro - aggiunge ironizzando Giacomel - anche se non sono abituato a guardare le gare dal divano".