Rugby, ct Quesada: "Un grande passo avanti nel nostro percorso"

"La panchina ha fatto benissimo. E sapevo che poteva fare la differenza. Tutti coloro che sono entrati hanno fatto bene. Non eravamo favoriti contro una grandissima squadra ma abbiamo trovato soluzioni per vincere. Questo è un grande passo avanti nel nostri percorso. Voglio ringraziare Diego Dominguez (storico ex azzurro, ndr) che ieri nel consegnare le maglie ha fatto un grande discorso alla squadra. L'ho chiamato perchè sapevo che oggi eravamo pronti". Così a Sky il ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, dopo la storica vittoria all'Olimpico di Roma sull'Inghilterra nel Sei Nazioni. "De anni fa eravamo a pochi punti all'intervallo ma ci mancava qualcosa, stavolta siamo riusciti a sfruttare le opportunità. Possiamo fare tantissime cose meglio, questa era una sutuazione mentale nuova. Ora il mio lavoro è calmare le voci, è importante restare umili e consapevoli di quello che ci mancava, godere di questa vittoria e poi prepararsi nella gigantesca sfida a Cardiff contro il Galles. Dopo quella partita finisce il torneo. Ne manca una", ha concluso.