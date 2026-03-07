Rugby, ct Quesada: "Un grande passo avanti nel nostro percorso"

07 Mar 2026 - 20:04
© Getty Images

© Getty Images

"La panchina ha fatto benissimo. E sapevo che poteva fare la differenza. Tutti coloro che sono entrati hanno fatto bene. Non eravamo favoriti contro una grandissima squadra ma abbiamo trovato soluzioni per vincere. Questo è un grande passo avanti nel nostri percorso. Voglio ringraziare Diego Dominguez (storico ex azzurro, ndr) che ieri nel consegnare le maglie ha fatto un grande discorso alla squadra. L'ho chiamato perchè sapevo che oggi eravamo pronti". Così a Sky il ct della nazionale italiana di rugby, Gonzalo Quesada, dopo la storica vittoria all'Olimpico di Roma sull'Inghilterra nel Sei Nazioni. "De anni fa eravamo a pochi punti all'intervallo ma ci mancava qualcosa, stavolta siamo riusciti a sfruttare le opportunità. Possiamo fare tantissime cose meglio, questa era una sutuazione mentale nuova. Ora il mio lavoro è calmare le voci, è importante restare umili e consapevoli di quello che ci mancava, godere di questa vittoria e poi prepararsi nella gigantesca sfida a Cardiff contro il Galles. Dopo quella partita finisce il torneo. Ne manca una", ha concluso. 

Ultimi video

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

I più visti di Altri Sport

DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:04
Rugby, ct Quesada: "Un grande passo avanti nel nostro percorso"
20:03
Rugby, ora all'Italia manca da battere "solo" la Nuova Zelanda
19:57
Rugby, Lamaro: "Ci siamo messi in difficoltà da soli, ma ci credevamo"
19:55
Rugby, Sei Nazioni: Italia quarta, comandano Francia e Scozia
19:54
Rugby, Menoncello: "Partita durissima, sognato questo momento"