Rugby, ora all'Italia manca da battere "solo" la Nuova Zelanda
© Getty Images
Prima vittoria contro gli inglesi dopo 23 test match Roma, 7 mar. (askanews) - Dopo aver ottenuto per la prima volta lo scalpo dell'Inghilterra (dopo 23 test match) ora è la Nuova zelanda l'unica nazione con la quale l'Italrugby ha sempre perso. Queste le "prime volte" azzurre. Ecco le prime vittorie della nazionale di rugby dell'Italia nazionale di rugby a 15 contro alcune delle grandi nazionali storiche.
Contro l'Australia nazionale di rugby a 15
24 novembre 2012, Firenze - Italia-Australia 22-19
Storica vittoria allo stadio Franchi nel test match autunnale.
Contro la Francia nazionale di rugby a 15
22 marzo 1997, Grenoble - Francia-Italia 32-40
Successo clamoroso che contribuì molto alla credibilità internazionale dell'Italia prima dell'ingresso nel Sei Nazioni.
Contro la Scozia nazionale di rugby a 15
5 febbraio 2000, Roma - Italia-Scozia 34-20
Prima partita dell'Italia nel Sei Nazioni e subito vittoria storica all'esordio nel torneo.
Contro l'Irlanda nazionale di rugby a 15
16 marzo 2013, Roma - Italia-Irlanda 22-15
Prima vittoria dell'Italia contro l'Irlanda nel Sei Nazioni, allo stadio Olimpico.
Contro il Galles nazionale di rugby a 15
15 febbraio 2003, Roma - Italia-Galles 30-22
Primo successo azzurro contro i gallesi nel Sei Nazioni.
Contro l'Inghilterra nazionale di rugby a 15
7 marzo 2026, Roma - Italia-Inghilterra 23-18
Primo successo azzurro contro gli inglesi nel Sei Nazioni.