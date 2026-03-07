Rugby, Menoncello: "Partita durissima, sognato questo momento"

07 Mar 2026 - 19:54
© Getty Images

© Getty Images

"E' stata una partita durissima, ancora non ci credo sono molto emozionato, ho sognato tutta la settimana questo momento, dedico questa vittoria alla mia famiglia. Dal 50' finale c'è stata un po di confusione ma siamo riuscuti a concretizzare le opportunità nella nostra metà campo". Così a Sky Tommaso Menoncello, tre quarti centro dell'Italia nominato 'man of the match' nella storica vittoria contro l'Inghilterra all'Olimpico, nella penultima giornata del Sei Nazioni. 

Ultimi video

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

I più visti di Altri Sport

DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:04
Rugby, ct Quesada: "Un grande passo avanti nel nostro percorso"
20:03
Rugby, ora all'Italia manca da battere "solo" la Nuova Zelanda
19:57
Rugby, Lamaro: "Ci siamo messi in difficoltà da soli, ma ci credevamo"
19:55
Rugby, Sei Nazioni: Italia quarta, comandano Francia e Scozia
19:54
Rugby, Menoncello: "Partita durissima, sognato questo momento"