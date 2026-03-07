Rugby, Menoncello: "Partita durissima, sognato questo momento"

"E' stata una partita durissima, ancora non ci credo sono molto emozionato, ho sognato tutta la settimana questo momento, dedico questa vittoria alla mia famiglia. Dal 50' finale c'è stata un po di confusione ma siamo riuscuti a concretizzare le opportunità nella nostra metà campo". Così a Sky Tommaso Menoncello, tre quarti centro dell'Italia nominato 'man of the match' nella storica vittoria contro l'Inghilterra all'Olimpico, nella penultima giornata del Sei Nazioni.