Garbin esalta Paolini: "Ha aggiunto variazioni che funzionano"

Jasmine Paolini va a caccia della qualificazione per le Wta Finals. Già certa di un posto in doppio con Sara Errani, le azzurre sono infatti la coppia migliore del 2025, arrivando in finale a Ningbo la n.1 del tennis azzurro sarebbe certa di una seconda partecipazione consecutiva anche in singolare. "Jas ha introdotto numerose novità nel suo reparto tecnico-tattico e secondo me hanno funzionato molto bene - le parole a Supertennis della capitana di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin -. L'aiuto di Sara è evidente, oltre alle sue tipiche spinte gioca questa palla carica dando tante variazioni di ritmo e questo la porta a stare sempre più vicino al campo e concludere spesso anche a rete. Sono piccoli dettagli però fanno la differenza". Focus sul match vinto da Paolini contro Swiatek a Wuhan: "Non mi piace parlare di perfezione, perché nel tennis non è mai un traguardo, ma tre errori non forzati in un intero match è qualcosa di incredibile - ha sottolineato Garbin - Sono impressionanti i numeri, a parte le sei palle break sfruttate che dimostrano una determinazione evidente in quei momenti salienti del match, ha fatto l'87% di punti con la seconda di servizio".