Garbin esalta Paolini: "Ha aggiunto variazioni che funzionano"

14 Ott 2025 - 11:03
© Getty Images

© Getty Images

Jasmine Paolini va a caccia della qualificazione per le Wta Finals. Già certa di un posto in doppio con Sara Errani, le azzurre sono infatti la coppia migliore del 2025, arrivando in finale a Ningbo la n.1 del tennis azzurro sarebbe certa di una seconda partecipazione consecutiva anche in singolare. "Jas ha introdotto numerose novità nel suo reparto tecnico-tattico e secondo me hanno funzionato molto bene - le parole a Supertennis della capitana di Billie Jean King Cup, Tathiana Garbin -. L'aiuto di Sara è evidente, oltre alle sue tipiche spinte gioca questa palla carica dando tante variazioni di ritmo e questo la porta a stare sempre più vicino al campo e concludere spesso anche a rete. Sono piccoli dettagli però fanno la differenza". Focus sul match vinto da Paolini contro Swiatek a Wuhan: "Non mi piace parlare di perfezione, perché nel tennis non è mai un traguardo, ma tre errori non forzati in un intero match è qualcosa di incredibile - ha sottolineato Garbin - Sono impressionanti i numeri, a parte le sei palle break sfruttate che dimostrano una determinazione evidente in quei momenti salienti del match, ha fatto l'87% di punti con la seconda di servizio".

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

01:32
DICH MAURIZIO ROSSINI TRENTO DICH

Rossini: "Milano? Avremo dei Giochi molto belli"

02:20
DICH VELASCO TRENTO DICH

Velasco: "Mattarella sapeva tutto di volley"

01:47
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

00:54
DICH FIAMINGO A TRENTO DICH

Fiamingo: "Io e Greg ci godiamo il percorso"

00:47
DICH PALTRINERI A TRENTO DICH

Paltrinieri: "Nuoto? Tanti giovani che stanno crescendo"

01:16
DICH MARCO COSTA DICH

"K2 - La gloria e il segreto" vince un premio: l'intervista al direttore di Focus

10:02
DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

03:24
DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

02:18
DICH MARTINENGHI DICH

Martinenghi: "Fantastico rappresentare la tua Nazione"

02:45
DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

01:57
DICH PARIS DA TRENTO DICH

Dominik Paris: "Il fisico c'è, la testa pure, adesso mi serve un po' di fortuna"

01:48
DICH WIERER DA TRENTO DICH

Wierer: "Estate molto impegnativa, emozione unica i Giochi a casa mia"

01:45
DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

02:09
DICH PELLEGRINO DA TRENTO DICH

Chicco Pellegrino: "Voglio andare forte subito per poi ritoccare la condizione per l'Olimpiade"

01:27
Non solo sport per Nadia

Nadia Battocletti si racconta

DICH FEDERICA PELLEGRINI E GIUNTA DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a SportMediaset: "Tanti impegni, ma il più importante è nostra figlia"

EA7 World Legends Padel Tour: New York è "giallorossa", vincono Candela e Pizarro

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Wiggins rema verso Tokyo

Wiggins rema verso Tokyo

DICH LARISSA IAPICHINO DICH

Larissa Iapichino: "La delusione mondiale è già alle spalle"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

11:22
Tennis, Garbin esalta Paolini: "Ha aggiunto variazioni che funzionano"
11:03
Garbin esalta Paolini: "Ha aggiunto variazioni che funzionano"
10:10
Tennis: Osaka, Cocciaretto fuori al primo turno
09:24
Motocross, apre a tutti la pista del Fast Cross
09:19
Sinner e Alcaraz, nuova sfida al Six Kings di Riyad