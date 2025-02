Freestyle: Tabanelli seconda ad Aspen, vince la Cdm di Big Air

Flora Tabanelli è seconda nel Big Air di Aspen (Stati Uniti), resta sul podio di Coppa del Mondo per la quinta gara consecutiva e fa matematicamente sua la Coppa del Mondo di Big Air. La diciassettenne emiliana è la protagonista assoluta della stagione: una vittoria, tre secondi posti e un terzo nelle cinque gare disputate. Quando al termine del calendario manca solo la prova finale di Tignes (12-13 marzo), Flora vanta 400 punti in Coppa del Mondo ed un margine di tutta sicurezza nei confronti della concorrenza. Il tutto per scrivere un'ulteriore pagina di storia, pochi giorni il successo nei X-Games, nella stessa Aspen. La sfida del Colorado ha regalato la prima vittoria in carriera alla canadese Megan Oldham che con 183,75 punti è stata l'unica a fare meglio dei 175,25 della minore delle sorelle Tabanelli, autrice di una prima run da 79,75 punti poi migliorati dalle successive due prove, che hanno fruttato nell'ordine 91 e 84,25 punti. Sul terzo gradino del podio é salita la finlandese Anni Karava che nella terza run si porta a quota 157,50 per superare la svizzera Anouk Karava e la francese Tess Ledeux. L'appuntamento per Flora Tabanelli è ora fissato per l'atto conclusivo della Coppa del Mondo, seguito pochi giorni dopo dai Campionati del Mondo di Engadin (Svizzera) che assegnerà il titolo iridato del Big Air il 29 marzo prossimo.