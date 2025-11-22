Formula1, Norris: "Non mi aspettavo così forte sul bagnato"

Un giro da indemoniato, una pole da dominatore. Lando Norris si è messo alle spalle tutti nelle qualifiche del GP di Las Vegas: "È stato stressante in modo pazzesco - ha detto il pilota della McLaren - Non sapevo che qualcun altro avrebbe fatto il giro dopo di me, solo che i primi due settori erano buoni. Ma la pista era talmente scivolosa che appena prendevi il cordolo in maniera errata subivi uno scossone e rischiavi di perdere il controllo della macchina nell'altro senso, vicino al muro. Però è stato sufficiente per il primo posto per cui va bene così. Non sono state le condizioni più facili, però sono contento che abbia finito di piovere, abbiamo potuto fare una bella qualifica". Poi sulla gara: "Dovrò improvvisare perché non abbiamo simulazioni, ma uno stint di massimo 10 giri. Però il passo è stato buono per tutto il weekend. Sapevamo di essere forti sull'asciutto, non ci aspettavamo di essere così forti sul bagnato, però siamo abbastanza fiduciosi. Sarà una gara interessante, con Max soprattutto ma è bello rivedere Carlos nelle prime tre posizioni. Speriamo di fare una bella gara e che tutti possano divertirsi".