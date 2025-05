Formula1, Hamilton: "Domani obiettivo podio"

"Le prove libere questa mattina non erano andate come volevamo, ma la quinta posizione di oggi dimostra i progressi che abbiamo fatto nell`arco di questa tripletta. La macchina mi ha trasmesso delle buone sensazioni e domani sono pronto a dare il massimo con l`obiettivo di salire sul podio". Così Lewis Hamilton commenta le qualifiche di oggi del Gp di Spagna. "Il gruppo nel quale lottiamo è molto compatto, con pochi decimi tra i primi dieci piloti, quindi mi aspetto una gara combattuta. C`è ancora del lavoro da fare stanotte, ma siamo concentrati per essere pronti al meglio per la corsa".