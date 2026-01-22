Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Formula 1, Stella: "Lavoro enorme per nuove regole, McLaren non ancora pronta"

22 Gen 2026 - 12:20
© IPA

© IPA

Una mole di lavoro "senza precedenti" è stata necessaria alla McLaren per preparare la monoposto per il Mondiale 2026 di Formula 1, alla luce delle nuove norme, che secondo il team principal della scuderia inglese Andrea Stella proporrà "più sorpassi". "C'è stato così tanto lavoro dietro la progettazione, la realizzazione e la costruzione delle monoposto del 2026 che, per quanto ne so, è quasi senza precedenti, perché mai prima d'ora c'è stato un cambiamento così grande e simultaneo di telaio, propulsore e pneumatici - ha spiegato alla Bbc - Tutto ciò rende estremamente interessante vedere come si comporteranno le monoposto, come verrà in qualche modo rimescolata la classifica di competitività". Risultato, la vettura del campione del mondo Lando Norris e del suo compagno di scuderia Oscar Piastri non saranno pronte a girare il primo giorno del primo test pre-stagionale in Spagna la prossima settimana. "Ci prendiamo un po' di tempo in più, prevediamo di iniziare i test il secondo o il terzo giorno", ha detto Stella. 

Ultimi video

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:31
DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

01:04
MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

00:53
DICH FRANZONI SU VITTORIA DICH

Franzoni: "Contento per la vittoria ma sto con i piedi per terra"

01:30
Sinner l'australiano

Sinner l'australiano

00:53
sailgp

A Perth la spettacolare sfida tra aereo e barca a vela

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:05
Slittino, CdM: Fischnaller primo e Felderer terzo nel singolo di NationsCup
12:20
Formula 1, Stella: "Lavoro enorme per nuove regole, McLaren non ancora pronta"
11:10
Snowboard, Hirano shock: grave infortunio e fratture multiple a 15 giorni dai Giochi
Marco Mariani
10:06
Caso curling, il dt Mariani: "Mia figlia convocata per scelta tecnica"
09:30
Maestrelli eliminato da Djokovic: "Mi ha detto 'bel match' ma mi girano le scatole..."