Formula 1, Stella: "Lavoro enorme per nuove regole, McLaren non ancora pronta"

Una mole di lavoro "senza precedenti" è stata necessaria alla McLaren per preparare la monoposto per il Mondiale 2026 di Formula 1, alla luce delle nuove norme, che secondo il team principal della scuderia inglese Andrea Stella proporrà "più sorpassi". "C'è stato così tanto lavoro dietro la progettazione, la realizzazione e la costruzione delle monoposto del 2026 che, per quanto ne so, è quasi senza precedenti, perché mai prima d'ora c'è stato un cambiamento così grande e simultaneo di telaio, propulsore e pneumatici - ha spiegato alla Bbc - Tutto ciò rende estremamente interessante vedere come si comporteranno le monoposto, come verrà in qualche modo rimescolata la classifica di competitività". Risultato, la vettura del campione del mondo Lando Norris e del suo compagno di scuderia Oscar Piastri non saranno pronte a girare il primo giorno del primo test pre-stagionale in Spagna la prossima settimana. "Ci prendiamo un po' di tempo in più, prevediamo di iniziare i test il secondo o il terzo giorno", ha detto Stella.