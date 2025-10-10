Fondriest: "La partenza del Giro in Bulgaria è un'opportunità"

La partenza del Giro d'Italia in Bulgaria è "un'opportunità che uno Stato fa nella promozione. Sicuramente ci saranno persone che si avvicinano allo sport del ciclismo e ritorneranno a visitare il nostro Paese". Lo ha detto il campione Maurizio Fondriest al Festival dello Sport, in occasione dell'evento "Giro d'Italia tra impatti economici e benessere sociale". "La cosa importante, però, per le varie amministrazioni delle varie Regioni, è cogliere quest'occasione, per far vedere al turista di dare dei servizi ad alto livello come si vede durante il Giro d'Italia", ha proseguito Fondriest. "L'affetto della gente al Giro d'Italia è qualcosa che non ho mai trovato nelle altre competizioni", ha aggiunto il ciclista su strada Giacomo Nizzolo. "Questo credo che generi, va da sé, i ritorni che abbiamo visto nei numeri. Da professionista, l'attenzione è sulla competizione. Ma crescendo si ampliano i ragionamenti, e ci si rende conto che il Giro d'Italia è una grande macchina che muove più di 5.000 persone al giorno e che, oltre ad una grande macchina economica, è un evento di grande passione", ha concluso Nizzolo.