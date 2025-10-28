Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Fondazione Cortina, nel 2025 utile di 92.200 euro

28 Ott 2025 - 18:40

Fondazione Cortina, comitato organizzatore dei grandi eventi internazionali e braccio operativo regionale per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026, ha chiuso il bilancio di esercizio 2025 con un utile netto di 92.200 euro e un patrimonio netto di oltre 615mila euro.

Il risultato - informa una nota - è in linea con le aspettative, frutto di una gestione oculata e sostenibile sul primo triennio di attività. Le attività organizzate dalla Fondazione hanno consentito di riversare sul territorio di Cortina e della provincia di Belluno una spesa complessiva, in tre anni, di circa 16 milioni di euro.

In dettaglio, il bilancio 2025 ha registrato ricavi per un totale di 6,1 milioni (+29% rispetto al 2024) tra cui 1,8 milioni per sponsorizzazioni, 1,2 da contributi dei soci per l'attivazione di progetti ed eventi sul territorio, 2 per la fornitura di servizi verso soggetti terzi, oltre 1,2 derivanti dalla vendita di biglietti e dall'incasso di diritti televisivi legati agli eventi sportivi. Nello stesso anno la Fondazione ha sostenuto 5,8 milioni di spese complessive (+21% rispetto al 2024) con impatto diretto sul territorio; ammontano a oltre 2 milioni i costi diretti collegati agli eventi sportivi organizzati.

Nel corso della stagione 2024-2025, Fondazione Cortina ha organizzato cinque eventi sportivi di livello internazionale, di cui due test event in vista di Milano Cortina 2026 nelle discipline dello sci alpino, snowboard, bob, curling e sci alpinismo. A questi si sono aggiunti a settembre "The Great Ride", prima manifestazione ciclistica tra Milano e Cortina, e l'organizzazione del Congresso Internazionale della Federazione internazionale bob e skeleton, in contemporanea ai Campionati Mondiali di Spinta per bob e skeleton, svoltisi nel pistino "R.Alverà" di Fiames.

Ultimi video

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

01:25
Mondiale dei taglialegna

Mondiale dei taglialegna

01:00
DICH BINAGHI EVENTO CORSPORT DICH

Binaghi: "Gli anni che stiamo vivendo sono i migliori per il nostro tennis"

02:17
DICH DE GIORGI EVENTO CORSPORT DICH

De Giorgi: "La pallavolo ha fatto la storia e ne siamo orgogliosi"

01:18
La favola di Viviani

La favola di Viviani

01:51
Trento-Verona in vetta

Trento-Verona in vetta

01:33
Sinner, è bis a Vienna

Sinner, è bis a Vienna

02:11
MCH CAVALLO ALLEGRI VINCE MCH

Capannelle si illumina grazie a Star Of Life, neo acquisto dell'Alma Racing di Max Allegri

00:28
DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

01:15
Vienna, Sinner ai quarti

Vienna, Sinner ai quarti

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

01:31
Poster di Milano-Cortina

Poster di Milano-Cortina

01:12
Marta Bassino operata

Marta Bassino operata

01:20
Vienna: Sinner facile

Vienna: Sinner facile

00:40
DICH GULLI CURATORE TRIENNALE 22/10 DICH

Milano-Cortina, Gulli: "In Triennale perché lo sport è cultura e arte"

01:47
MCH POSTER OLIMPICO MILANO CORTINA 22/10 MCH

Ecco i poster ufficiali dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST DE MINAUR DICH

Sinner: "Spero in una grande finale"

Infinito Sakara: a 44 anni batte Camozzi e diventa campione Cruiserweight

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

MCH TORCIA OLIMPICA MILANO MCH

La torcia di Milano-Cortina 2026 "accende" i Giochi

DICH GOGGIA DA TRENTO DICH

Goggia: "Per noi italiani sarà una grandissima emozione disputare un'Olimpiade in casa"

DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:40
Fondazione Cortina, nel 2025 utile di 92.200 euro
17:40
Tiro a volo, per atlete skeet test al Cpo "Giulio Onesti"di Roma
16:15
Nuoto, 20 anni di attività per la "Hidro Sport" di Campobasso
15:43
Sci, Giorgetti: "Gruppo Fiamme gialle non ha solo vinto, ha acceso sogni"
14:37
Milano-Cortina, Goggia: "Olimpiadi? Prima bisogna arrivarci"