Fondazione Cortina, nel 2025 utile di 92.200 euro

Nel corso della stagione 2024-2025, Fondazione Cortina ha organizzato cinque eventi sportivi di livello internazionale, di cui due test event in vista di Milano Cortina 2026 nelle discipline dello sci alpino, snowboard, bob, curling e sci alpinismo. A questi si sono aggiunti a settembre "The Great Ride", prima manifestazione ciclistica tra Milano e Cortina, e l'organizzazione del Congresso Internazionale della Federazione internazionale bob e skeleton, in contemporanea ai Campionati Mondiali di Spinta per bob e skeleton, svoltisi nel pistino "R.Alverà" di Fiames.